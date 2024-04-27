Почти восемь тысяч деревьев высадили в парках Подмосковья в рамках акции «День добрых дел»

Так, высажено почти 1,4 тысячи дубов, более 2,8 тысячи елей, свыше трех тысяч лип и более 600 красных кленов. Всех участников обеспечили необходимым инвентарем. Посаженные деревья будут радовать посетителей парка уже в этом сезоне.

«В акции было задействовано 145 парков. Более тридцати пяти тысяч человек приняли в ней участие», — отметил глава областного Минблаго Михаил Хайкин.

Также в рамках «Дня добрых дел» в парках региона создали свыше семидесяти новых площадок семейного отдыха, добавил министр благоустройства Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил школьников региона за участие в акции «День добрых дел».