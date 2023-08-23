Почти восемнадцать тысяч пассажиров воспользовались речным транспортом в Подмосковье

Этим летом жители и гости Подмосковья совершили более 17,6 тысячи поездок на речном транспорте. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Самым популярным стал маршрут в Лыткарине, он собрал 10,4 тысячи пассажиров — на 2,5% больше, чем в прошлом году. Речным маршрутом в Коломне воспользовались более 2,3 тысячи человек, в Серпухове — 4,8 тысячи.

Отметим, что оплатить проезд на речном транспорте можно как наличными, так и банковскими и транспортными картами «Стрелка». Ознакомиться со стоимостью проезда можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о поддержке многодетных семей накануне учебного года.