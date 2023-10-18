Почти все многоквартирные дома Москвы подключились к платформе «Электронный дом»

Как пишет издание «Утро.ру» , она стала отличным помощником для жителей города. Все потому, что сервис может решить практически любой жилищный вопрос не выходя из дома.

Известно, что начиная с 2020 года к платформе присоединились жители 34 000 многоквартирных московских домов. Таким образом, уже за три года цифровому сервису удалось стать одним из наиболее востребованных в столице.

Согласно статистике за это время, благодаря «Элдому» жители подали более 450 000 заявок на устранение неполадок. И это – только одна из возможностей, которой воспользовались москвичи. Там же они могут передавать показания приборов учета, смотреть графики отключения воды и даже обсуждать со своими соседями актуальные коммунальные проблемы.