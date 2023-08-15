Почти все заявления на регистрацию договоров долевого участия в Подмосковье в июле подавались в электронном виде

В июле текущего года в Управление Росреестра по Подмосковью на учетно-регистрационные действия поступило более 170 тысяч заявлений. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

В министерстве уточнили, что более 16,7 тысячи заявлений поступило по количеству зарегистрированных объектов недвижимости. 18,8 тысячи заявлений подано на регистрацию ипотеки, при этом 83% из них — в электронном виде. Еще свыше шести тысяч заявлений жители Подмосковья направили для регистрации договоров долевого участия (ДДУ), 95% из них — в режиме онлайн.

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