Почтовое отделение модернизировали в поселке Лосино-Петровского
Фото: [пресс-служба "Почты России"]
Почтовое отделение с индексом 141142 в поселке Биокомбината открыли в Лосино-Петровском после модернизации. Об этом рассказали в пресс-службе «Почты России».
Отделение — единственное в поселке. Поэтому на время ремонта его не закрывали: работа продолжалась во временном помещении.
В рамках ремонта в отделении обновили входную группу, установили новые климатические, противопожарные и охранные системы, оборудовали пандус. Здесь можно не только получить или отправить посылку, но и воспользоваться порталом госуслуг, проверить состояние здоровья, получить финансовые услуги.
Почтовое отделение обслуживает более 8,7 тысячи человек и работает пять дней в неделю.
«Сельские отделения «Почты» всегда были центрами притяжения людей. Наша задача — сделать так, чтобы каждый человек, пришедший на почту, смог получить максимум услуг в комфортных условиях», — отметил директор макрорегиона Москва «Почты России» Сергей Бритвин.