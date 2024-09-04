Почтовую марку в честь Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря выпустила Почта России

Почта России в рамках серии «Монастыри Русской православной церкви» выпустила почтовую марку, на которой изображен общий вид Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря. Об этом заявили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Отмечается, что общий тираж данной марки составил семьдесят две тысячи экземпляров. Директор макрорегиона Москва Почты России Сергей Бритвин рассказал, что монастырь был известным центром паломничества, пережил трудные времена, закрытие, сильные разрушения в годы Великой Отечественной войны, но всегда оставался оплотом веры для всех прихожан.

Почта увековечила образ Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, выпустив уникальную марку с его изображением. Дополнительно к выпуску почтовой марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для Москвы и Истры Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в День знаний в подмосковной Лобне открылся новый инженерно-технический лицей «Авиатика», на открытие которого приехал председатель правительства России Михаил Мишустин.