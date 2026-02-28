Почувствуйте разницу: эксперты нашли замену подержанному УАЗ «Патриот»

Отечественный внедорожник УАЗ «Патриот» давно завоевал популярность в России благодаря своим ходовым качествам на бездорожье. Однако некоторые автолюбители задумываются о приобретении альтернативной модели, и эксперты нашли достойный вариант на вторичном рынке. Как сообщает издание Motor, схожей альтернативой может стать Foton Sauvana.

Речь идет о машинах, выпущенных в период с 2016 по 2019 год. Цены на такие автомобили сегодня варьируются в диапазоне от 900 тысяч до 1,5 миллиона рублей. Создатели заявляли, что при разработке этой модели они вдохновлялись конструкцией Toyota Fortuner. Под капотом у внедорожника расположен двухлитровый бензиновый мотор, выдающий 201 лошадиную силу.

По сравнению с ульяновским вездеходом китайская модель выигрывает за счет некоторых особенностей. Производитель предлагает семиместную версию салона, а также оснастил машину современной системой полного привода Borg Warner. Эта трансмиссия перераспределяет тягу между осями при помощи многодисковой муфты.

Тем временем аналитики Национального агентства промышленной информации изучили динамику цен на автозапчасти для машин LADA и УАЗ. Исследование охватило период с января 2025 по январь 2026 года.