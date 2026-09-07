В Бутаковском ущелье под Алматы тяжелая техника серьезно повредила археологический памятник Бутакты-2 — поселение раннего железного века возрастом около 2,8 тыс. лет. По предварительной оценке, нижний ярус комплекса уничтожен, а значительная часть древних построек утрачена безвозвратно.

Памятник нашли в 2004 году. Он состоял из 15 жилых построек на нескольких уровнях склона. Здесь жили древние обитатели предгорий Заилийского Алатау, занимавшиеся скотоводством и ремеслами.

Ведущий научный сотрудник Института археологии имени Маргулана Александр Горячев сообщил, что сильнее всего пострадал нижний ярус: культурный слой в восточной части почти полностью снят, склон подрезан на глубину до трех-четырех метров. Из 15 помещений целыми остались второй и третий ярусы — около 40% памятника. Еще примерно 40% повреждены.

По данным казахстанских СМИ, утрачены девять древних жилищ. Археологи подчеркивают: особую ценность представляла не отдельные находки, а сохранившаяся структура поселения. По расположению домов ученые могли восстановить технологии строительства и быт древних людей.

Бутакты-2 находится под государственной охраной и включен в список памятников местного значения Алматы. Строительные работы на его территории требуют согласований, но археологи заявляют, что о таких разрешениях им неизвестно.

Исполнительный директор фонда «Охотники за петроглифами» Ольга Гумирова назвала случившееся серьезной потерей для изучения древней истории региона. Специалисты предлагают провести аварийно-спасательные исследования на уцелевшей части и изучить перемещенный грунт, чтобы спасти оставшиеся материалы.