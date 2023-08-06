Под брянском система ПВО сбила два украинских беспилотника
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Два беспилотника самолетного типа попытались атаковать территорию в Карачевском районе Брянской области, проинформировал в соцсетях глава региона Александр Богомаз.
Как пояснил губернатор, силы противовоздушной обороны сработали четко и уничтожили вражеский дрон в воздухе, не дав ему поразить цели на земле.
«Над Карачевским районом системой ПВО Вооруженных Сил РФ уничтожены два беспилотника самолетного типа. Разрушений и пострадавших нет», - написал губернатор.
В настоящее время на месте работают оперативные службы региона, добавил Богомаз.
Ранее Минобороны РФ подтвердило уничтожение пункта управления ВСУ в Днепропетровске.