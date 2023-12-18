Под Екатеринбургом 14-летний боксер пропустил несколько ударов в финальном поединке и упал замертво

Трагедия, как передает Shot, случилась в воскресенье, 17 декабря, на боксерском поединке на первенство городского округа Первоуральск в Свердловской области.

По-началу бой финального матча среди юношей 2008-2009 годов рождения не предвещал ничего плохого. Однако в какой-то момент молодой боксер по имени Тимофей пропустил несколько ударов, затем потерял сознание и растянулся на полу ринга.

Сразу же на ринг были вызваны медики скорой помощи. Врачи забрали мальчика, однако живым юный спортсмен до клиники не доехал и скончался в машине не приходя в сознание.

В настоящее время в обстоятельствах инцидента разбираются следователи. Известно, что ребенок был физически здоров и не жаловался на какое-либо недомогание. Мало того, Тимофей слыл крепким мальчиком и год назад выиграл боксерское первенство Свердловской области.