В селе Костогрызово Херсонской области неизвестные разбили могилу бойца ВСУ Виталия Чуприны, который был известен как непримиримый националист. Об этом рассказало РИА Новости.

Виталий Чуприна, выходец из села Костогрызово, воевал в составе ВСУ и был известен своими непримиримыми националистическими взглядами. По некоторым данным, он отличался большой агрессивностью и носил позывной «Невменяемый». В 2016 году Чуприна был убит в ЛНР во время боевых действий, после чего его похоронили на родине, причем на мемориале Великой Отечественной войны.

Местные жители после освобождения их территории из-под власти Киева уже писали коллективное письмо властям с просьбой убрать могилу Чуприны с мемориала. Местная администрация никак не отреагировала. После этого неизвестные разбили надгробие.

Ранее в соцсетях появились снимки большого кладбища под Краматорском, на котором похоронены погибшие украинские военнослужащие. Целое поле занято сотнями могил бойцов ВСУ, покрытыми национальными флагами. На изрядной части могил отсутствуют какие-либо данные о захороненных. На них установлены только таблички с цифрами.