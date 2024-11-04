Под Краматорском сняли «поле захоронений» боевиков ВСУ, которому не видно конца и края

Под Краматорском в ДНР, который пока находится под контролем киевского режима, за последний год появилось самое настоящее бескрайнее «поле военных захоронений» ВСУ, пишет «Страна.ua».

В сети публикуют кадры масштабного погоста с сотнями могил погибших украинских боевиков, которые застланы сине-желтыми флагами. В течение всего видео так и не удается понять, где же заканчивается это необъятное кладбище.

Российские соцсети также массово публикуют кадры целого поля захоронений погибших на поле боя боевиков ВСУ. Примечательно, что на внушительной части могил полностью отсутствуют данные о погибших — только таблички с числами.

«Под Краматорском появилось еще одно поле военных захоронений за этот год», — пишет «Страна.ua».

По данным журналистов, данное бескрайнее кладбище оказалось сплошь усеяно свежими захоронениями солдат ВСУ всего за неполный 2024 год.