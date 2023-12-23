Под Ярославлем перевернулся автобус со школьниками, есть пострадавшие

Следовавший на экскурсионную поездку из под Владимира автобус со школьниками опрокинулся в Ярославской области и съехал в кювет. Об инциденте проинформировал в своем аккаунте в соцсетях глава региона Александр Авдеев.

С его слов, водитель автобуса не справился с управлением на скользкой дороге возле деревни Филимоново Ростовского района, в результате чего произошло ДТП.

«20 детей и 15 взрослых ехали на экскурсию. К счастью, и водитель, и все пассажиры живы. Однако есть две взрослые пострадавшие – с черепно-мозговой травмой и ушибом плеча. Они доставлены в больницу Ростова. Остальные путешественники продолжили экскурсию на резервном автобусе», - добавил Авдеев.

В настоящее время прокуратура проводит по факту произошедшего проверку.