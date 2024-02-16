Под Калининградом 23 школьника отравились неизвестным токсичным веществом

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления СК, инцидент с отравлением учеников произошел в поселке Большаково Славского района Калининградской области.

Согласно предварительной информации, жалобы на ухудшение самочувствия школьников начали поступать утром в четверг, 15 февраля, после школьной линейки. К настоящему времени известно о 13 учениках, обратившихся за помощью к медикам. У них всех выявлено отравление неизвестным токсическим веществом.

«Из школы в поселке Большаково Славского района в детскую областную больницу госпитализировано шестеро школьников с признаками воздействия неустановленного токсического вещества... Медицинская помощь, по имеющимся сведениям, оказана 23 учащимся, шестеро из них (ученики пятого и восьмого классов) госпитализированы в лечебное учреждение», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего силами правопорядка организована процессуальная проверка, опрашиваются очевидцы, производится осмотр места происшествия.