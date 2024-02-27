18-летие сына украинского бизнесмена Бориса Германа Давида Германа может надолго запомниться его участникам, отмечавшим его в ночь с 24 на 25 февраля в коттеджном поселке под Киевом.

Как пишут украинские СМИ, бизнесмен Борис Герман тот самый, что ранее отбывал срок за организацию покушения на беглого российского журналиста Аркадия Бабченко.

Отмечается, что по-началу все шло довольно пристойно. Однако в какой-то момент именинник начал стрелять из пистолета, выкрикивая: «Все вместе: Ахмат — сила!». Находившиеся рядом друзья поддержали его речевку.

После того, как информация просочилась в украинские СМИ, произошедшее вызвало крайнее недовольств местный свидомых. Ряд местных националистических организации пригрозили найти и наказать всех участников данной вечеринки.