Под Киевом на нефтебазе прогремел мощный взрыв
«Зеркало недели»: На нефтебазе в Киевской области прогремел сильный взрыв
В Киевской области, недалеко от города Васильков, прогремел мощный взрыв на нефтебазе, сообщает украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на ряд местных пабликов.
Согласно информации, предоставленной изданием, на место происшествия направляются подразделения украинской государственной службы по ЧС.
«Киевская область: местные паблики сообщают о мощном взрыве недалеко от Василькова. По предварительной информации, взрыв произошел на нефтебазе», — говорится в публикации в телеграм-канале издания.
Причина взрыва пока не установлена, информация о пострадавших и погибших также отсутствует.