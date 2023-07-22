Под Киевом на теплоходе началась массовая драка из-за песни на русском языке по теплоход

Как сообщает ряд украинских СМИ, инцидент произошел на юге Киевской области в городе Белая Церковь. На плывшем по реке теплоходе компания отдыхающих проставила песню советской и российской исполнительницы Ирина Зарубиной «На теплоходе музыка играет».

Отмечается, что практический сразу нашлись свидомые, которые сначала потребовали от отдыхающих выключить композицию, а после и вовсе полезли в драку. К слову, в середине июля городской совет Киева проголосовал за запрет на исполнение любых российски х песен и композиций на русском языке на территории города и области.

«В Белой Церкви драка из-за русской музыки. Конфликт произошёл с компанией, которая слушала песню «На теплоходе музыка играет» на улице», — приводится в публикации УНИАН.

В произошедшее вмешались полицейские. В настоящее время составляется протокол за нарушение требования транслировать русскоязычные песни в публичных местах.