Под Кировом таксист отвез пассажира в полицию за обман пенсионерки

Таксист случайно раскрыл целую мошенническую сеть благодаря своей наблюдательности и совести. Он рассказал, что принял заказ от 54-летнего мужчины, который назвал себя курьером, но тот оказался серийным вымогателем.

Когда машина прибыла в назначенное место, водитель увидел, как клиент общается с пожилой женщиной. Та нервничала и была напугана, а вскоре передала неизвестному два пакета. Тогда мужчина понял, что пенсионерку пытаются обмануть и разводят на деньги, пишет RT.

«Как только он сел в машину, я спросил, что в сумках. А он в ответ: «Братан, не переживай, там не наркота. Возможно, деньги и вещи». Я говорю, что и не переживаю, что конечная точка нашей поездки — отдел полиции, и заблокировал двери», — рассказал шофер.

В процессе испуганный пассажир стал предлагать таксисту десятки тысяч рублей, лишь бы он его не сдавал. Но водителя не соблазнили такие предложения. Он позвонил правоохранителям, которые в итоге встретили машину прямо у отделения и задержали мошенника.

Оказалось, что аферисты позвонили 82-летней пенсионерке и представились ее дочерью. Возможно, они напугали ее и убедили передать деньги. Доверчивая женщина отдала 574 тыс. рублей, которые нашли при задержанном. Как выяснилось, мужчина выполняет уже четвертый заказ, а работу нашел по объявлению в Сети. Ему предложили пять тысяч рублей за одну «вылазку».

Полиция планирует поощрить бдительного жителя Кировской области, который помог раскрыть преступную схему.