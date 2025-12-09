«Под контролем спецслужб». Перед продажей квартиры Долину убедили, что она помогает правоохранителям
Лариса Долина продала жилье, думая, что участвует в спецоперации
В рамках судебного разбирательства оспаривается законность отчуждения недвижимости, принадлежавшей народной артистке Ларисе Долиной.
Согласно материалам дела, к которым получил доступ ТАСС, певица была убеждена, что процесс продажи квартиры покупательнице Полине Лурье носит исключительно формальный характер и является частью секретной операции правоохранителей.
Из судебных документов следует, что на момент заключения сделки у Долиной отсутствовало действительное намерение передать права на жилье. Как утверждается, ее волю сформировали третьи лица, внушившие артистке, что она помогает силовым структурам в поимке опасных преступников, а все юридические процедуры являются инсценировкой и проходят под надзором сотрудников органов.
Со стороны покупателя прозвучала иная позиция. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко в комментарии для прессы отметила, что ее доверительница во время оформления сделки не наблюдала никаких признаков неадекватного поведения со стороны Ларисы Долиной и не могла усомниться в ее дееспособности.
Ранее сообщалось о том, что адвокат осужденного по делу Долиной обжаловал приговор.