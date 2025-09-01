Под Краснодаром родители и дети оказались в давке у входа в школу перед 1 сентября

В краснодарской школе № 16 праздничное мероприятие, посвященное 1 сентября, было омрачено инцидентом: перед началом линейки образовалась давка, зафиксированная на видео, которое выложили в телеграм-канале Kub Mash.

Согласно информации, предоставленной каналом, на празднование Дня знаний в школу пришли 1700 человек, включая учеников и их родителей. Доступ на территорию школы осуществлялся через единственный проход. Свидетели утверждают, что из-за высокой температуры на улице во время инцидента некоторые младшие школьники не могли сдержать слез, что вызвало недовольство у сотрудника охраны.

На кадрах, распространившихся в интернете, видно скопление людей — родители с детьми тесно прижаты друг к другу по обе стороны от школьного забора, испытывая трудности с проходом. Один из отцов рассказал, что родителям пришлось буквально пробиваться вместе со своими детьми к узкому входу, чтобы добраться до места сбора класса.

Директор школы, комментируя ситуацию, заявила, что в школе только восемь первых классов и один небольшой коррекционный девятый класс. Она также отметила, что запуск детей и родителей начался в восемь утра, и отрицала факт давки.

