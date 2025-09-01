Бородач в плаще устроил цирк в школе перед детьми в Новосибирске

В Академгородке Новосибирска 1 сентября произошел необычный инцидент во время торжественной линейки в одной из местных школ, пишет телеграм-канал Mash Siberia.

Полиция задержала мужчину, который жонглировал живым ежом перед школьниками и их родителями. По информации очевидцев, задержание произошло на территории учебного заведения.

Мужчина с густой растительностью на лице, одетый в черный плащ и шляпу, пытался вовлечь в свои действия окружающих. Кроме того, он разбрасывал мячики и раскладывал на земле глиняные поделки.

Поведение незнакомца и внешний вид, в частности несколько пар штанов, в которые он был одет одновременно, вызвали подозрение у присутствующих. Люди приняли его за эксбициониста и вызвали полицию.

В процессе задержания мужчина громко кричал. Как позже выяснилось, его крики могли быть связаны с обострением старой травмы позвоночника.

Местные жители, оказавшиеся свидетелями происшествия, узнали в задержанном сотрудника одного из научных институтов Академгородка. По их словам, этот человек часто выступает с жонглированием возле городского фонтана и известен своим мирным и неагрессивным характером.

Ранее сообщалось, что в США учительница труда совратила 17-летнего ученика и обвинила его в домогательствах.