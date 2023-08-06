Под Краснодаров в жутком ДТП погибли четыре человека, трое пострадали

Трагедия произошла в Темрюкском районе на 16 километре трассы Тамань — Веселовка, где одновременно столкнулись сразу четыре иномарки, сообщили в главке МВД по Краснодарскому крае.

По предварительным данным, водитель автомобиля Chery Amulet не справился с управлением в выскочил на встречку, протаранив Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris. В результате столкновения в двух машинах погибли люди. Среди погибших оказался 16-летний ребенок.

«В результате ДТП несовместимые с жизнью травмы получили водитель и пассажир Chery, а также водитель и пассажир Hyundai Elantra. Медики госпитализировали трех человек, среди них была 16-летняя девочка», - сообщили в полиции.

В настоящее время на месте трагедии работает оперативно-следственная группа. Устанавливаются все детали произошедшего.