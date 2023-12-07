Под Красноярском в ДТП погибли 35 коров

В Емельяновском районе Красноярского края столкнулись две фуры, сообщили в региональном главке МВД.

«Камаз» с прицепом въехал на встречную дорогу в нескольких километрах от краевого центра, где столкнулся с Scania. В результате столкновения «Камаз» съехал в кювет и перевернулся.

«Камаз» перевозил в прицепе более 40 коров. 35 из них погибли, уцелевших буренок переместили в другую фуру. Водитель «Камаза» остался жив, ему потребовалась госпитализация.

Полицейские уточняю обстоятельства аварии.