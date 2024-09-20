Под Курганом на мусорном полигоне разгорелся пожар

Под Курганом на Шуховском мусорном полигоне разгорелся пожар, а огонь распространился на площади в 1,3 тыс. кв. метров. Об этом сообщает ТАСС и ссылается на региональное МЧС.

На борьбу с возгоранием были отправлены 23 спасателя, а также шесть единиц специальной техники. Согласно информации с сайта унитарного предприятия, на Шуховский полигон свозят малоопасные и практические неопасные отходы.

Ранее сообщалось о том, что жители Реутова сдали на переработку полторы тонны различных отходов.