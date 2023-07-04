Состояние двух волонтеров на данный момент оценивается как тяжелое. Согласно информации, полученной от KP.RU , украинские военные обстреляли медицинский склад в Акимовке.

Оперативные службы региона заявили об атаке украинских военных. Они обстреляли медицинский склад в Акимовке, что под Мелитополем, который находится в Запорожской области. Об этих действиях со стороны ВСУ стало известно 4 июня, во вторник.

Вооруженные силы Украины нанесли удар примерно в 10 часов утра. В итоге пострадал медицинский склад и четыре волонтера. Они получили серьезные ранения. Состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Ранее сообщалось о том, что в Мелитополе пару дней назад были слышны взрывы. Информация об этом поступила от городской администрации 1 июля.