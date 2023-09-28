Под Мурманском произошло массовое ДТП с одним погибшим

Как правило, под массовым дорожно-транспортным происшествием подразумевается столкновение трех и более автомобилей. Одна из таких аварий произошла вечером в среду, двадцать седьмого сентября, о чем написали в ТАСС .

Стало известно, что в Мурманской области случилось новое ДТП. Его участниками стали две легковушки, микроавтобус, грузовик, а также два мотоцикла. Их столкновение произошло на участке федеральной трассы Р-21 «Кола» (Оленегорский район).

Пресс-служба регионального управления ГИБДД уточнила, что по пути в медучреждение один из мотоциклистов, попавших в аварию, умер. Других же участников ДТП, а именно – пассажира Toyota и водителя другого мотоцикла, вовремя доставили в больницу с травмами. Там им окажут всю необходимую медицинскую помощь. А пока сотрудниками ГИБДД выясняются все причины и обстоятельства данной аварии.