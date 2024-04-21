Подразделения Южной группировки российский войск в зоне СВО полностью освободили населенный пункт Богдановка в Донецкой народной республике, проинформировало в утренней сводке Минобороны РФ.

Таким образом, как отметили в ведомства, ВС РФ существенно улучшили положение дел на переднем крае наступления на Южно-Донецком направлении.

«Подразделения «Южной» группировки войск полностью освободили населенный пункт Богдановка Донецкой Народной Республики, улучшили положение по переднему краю и нанесли огневое поражение живой силе и технике 53-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Красногоровка в ДНР», — приводится в сводке МО.

Также сообщается, что российские войска сбили украинский МиГ-29 на аэродроме Днепр и ликвидировали пусковую установке комплекса С-300ПС.

«Потери противника составили до 440 военнослужащих, три автомобиля и боевая машина зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ»», — добавили в Минобороны.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.