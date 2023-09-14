Под новый пакет американских санкций попали два российских банка

Еще два российских банка внесли в новый санкционный список от американского минфина. Об этом сообщает РИА Новости .

Под новый пакет санкций попали банки «Ак Барс» и Синко-банк. Вместе с ними в списке оказались еще десятки российских организаций их руководители, а также ряд физических лиц.

Как заявил американский минфин, новый пакет санкций нацелен на фининституты, оборонный и промышленный комплексы России, а также на представителей российской элиты. Всего под санкции попали семьдесят человек и сто компаний.