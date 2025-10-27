Под Оренбургом мужчина задушил учительницу и попытался скрыть убийство под аварию

В городе Бугуруслане Оренбургской области расследуется убийство местной учительницы физкультуры. Инцидент произошел днем на улице Нагорной и попал в объектив камер наблюдения, сообщает КП .

На кадрах видно, как женщина направляется к своему автомобилю Nissan Qashqai. Из кустов выходит мужчина, нападает на нее и начинает душить. Потерпевшая пыталась вырваться, кричала, но спустя несколько минут перестала двигаться.

После совершения преступления злоумышленник сел за руль автомобиля и уехал с места происшествия. Позже он намеренно въехал в столб, чтобы инсценировать дорожно-транспортное происшествие. Затем мужчина пересадил тело погибшей на водительское место, создавая видимость, будто именно она управляла машиной в момент аварии.

По данным местных СМИ, личность подозреваемого устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.

