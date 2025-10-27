Под Оренбургом мужчина задушил учительницу и попытался скрыть убийство под аварию
Мужчина убил педагога в Бугуруслане и усадил труп за руль автомобиля
Фото: [Фото: istockphoto.com/blinow61]
В городе Бугуруслане Оренбургской области расследуется убийство местной учительницы физкультуры. Инцидент произошел днем на улице Нагорной и попал в объектив камер наблюдения, сообщает КП.
На кадрах видно, как женщина направляется к своему автомобилю Nissan Qashqai. Из кустов выходит мужчина, нападает на нее и начинает душить. Потерпевшая пыталась вырваться, кричала, но спустя несколько минут перестала двигаться.
После совершения преступления злоумышленник сел за руль автомобиля и уехал с места происшествия. Позже он намеренно въехал в столб, чтобы инсценировать дорожно-транспортное происшествие. Затем мужчина пересадил тело погибшей на водительское место, создавая видимость, будто именно она управляла машиной в момент аварии.
По данным местных СМИ, личность подозреваемого устанавливается. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее убившего москвичку пикапера поймали через 30 лет по отпечатку пальца.