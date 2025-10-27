Трагедия в Башкирии: на СВО погиб 18-летний военнослужащий

В Башкирии подтвердили информацию о гибели 18-летнего участника специальной военной операции (СВО), говорится в сообщении портала GOROBZOR.RU.

Погибшим оказался Виталий Свистунов, 2007 года рождения, окончивший девять классов общеобразовательной школы.

В зоне проведения боевых действий молодой человек проходил службу в должности старшего стрелка. Смерть военнослужащего наступила в мае 2025 года.

Близкие родственники погибшего бойца в беседе с журналистами охарактеризовали его как общительного человека, проявлявшего повышенный интерес к технике. Церемония прощания с Виталием состоялась 27 октября.

Ранее стало известно о смерти 19-летнего бойца СВО из Владимирской области. Молодой человек, родившийся в 2006 году, получил полное среднее образование и окончил профессиональное училище.

Ранее сообщалось, что лишившийся ног на СВО штурмовик вернется на фронт вместе с невестой.