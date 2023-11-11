Под Римом сбежавший из цирка огромный лев наводит ужас на всю округу, его безуспешно пытаются поймать

Инцидент произошел в субботу, 11 ноября, в итальянском городе Ладисполи вблизи Рима. Мэр итальянского населенного пункта Алессандро Грандо призвал земляков не выходить на улицу до момента поимки льва.

По его словам, царь зверей выбрался из клетки в местном цирке и отправился разгуливать по округе. Местные жители в ужасе попрятались по своим домам и в панике выкладывают в пабликах фото и видео снующего по улицам Ладисполи огромного животного.

«Важное сообщение! Лев сбежал из цирка, разместившегося на улице Медитерранео… Работники цирка при поддержке правоохранительных органов, оперативно прибывших на место, ведут операцию по поимке животного. Просьба быть максимально внимательными и избегать перемещений вплоть до нового сообщения», - написал Грандо в своем аккаунте соцсети.

В соцсетях, помимо паникеров, нашлись и такие пользователи, кто порадовался за льва, вырвавшегося на свободу.