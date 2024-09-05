В Орловской области дорожную яму «починили» кабачками

В Орловской области яму на дороге заделали оригинальным образом, вывалив туда сезонные овощи. Об этом пишет «Орелеtimes».

В поселке городского типа Верховье жители с креативом решили обратить внимание властей на состояние дорог. Самые инициативные вооружились кабачками, а затем заполнили ими выбоину.

Снимки из пгт быстро разлетелись по местным сообществам и за их пределы. В комментариях канала «Орел и Орловская область» шутят, что теперь знают, как поступить с лишними кабачками.

«Кабачки спасут мир, ими еще можно беспилотники сбивать», — смеется один из комментаторов.

Однако кому-то было не до смеха, ведь проблема реальная и жители уже давно указывают на аварийное состояние маршрутов в пгт, таких как «Верховье — Карповка», «Васильевка — Скорятино», «Верховье — нефтепровод Дружба».

Администрации Верховского района ответила, ремонт на заделанном кабачками участке проведут в сентябре «в рамках финансовых лимитов». Остальные дроги рассмотрят, там изменения могут произойти в сентябре-октябре. После наступления холодов сделать ничего будет нельзя.

Ранее сообщалось, что более десяти остановочных павильонов отремонтировали в Подмосковье.