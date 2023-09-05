Под Ростовом-на-Дону установили личность стрелявшего в участника СВО мужчины

Под Ростовом-на-Дону установили личность мужчины, сделавшего 12 выстрелов из травматического оружия в участника спецоперации. Подробности сообщает РИА Новости .

Конфликт произошел возле кафе в Батайске. Неизвестный сделал 12 выстрелов в местного жителя. Горожане сообщали, что причиной ссоры стало участие пострадавшего в спецоперации. Стрелок с места конфликта сбежал. Губернатор Голубев взял расследование инцидента с участием российского военнослужащего на личный контроль.

Сотрудникам полиции удалось отыскать стрелявшего после просмотра камер видеонаблюдения и опроса свидетелей. Выяснилось, что на участника СВО напал 28-летний мужчина. Теперь правоохранительные органы ищут стрелка.