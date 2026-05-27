Под Сахелем нашли море воды: что показало исследование МАГАТЭ

Буркина-Фасо запустила масштабный шестилетний проект стоимостью 145 миллионов долларов, предусматривающий восстановление 35 плотин и бурение глубоких скважин для доступа к подземным водам, которые веками оставались скрытыми под засушливыми почвами Сахеля. Правительство капитана Ибрагима Траоре подает эту инициативу как шаг к «водному суверенитету» — способности страны самостоятельно обеспечивать себя водой, не завися от внешнего финансирования и зарубежных систем снабжения.

Основанием для столь амбициозного проекта послужили данные масштабного исследования, проведенного Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) при ООН. В период с 2012 по 2017 год агентство обучало и оснащало ученых из 13 африканских стран, включая Буркина-Фасо, для картографирования подземных вод с помощью изотопных технологий, основанных на применении ядерной науки. Опубликованные в мае 2017 года результаты охватывали пять крупных трансграничных водоносных систем, включая систему Липтако–Гурма–Верхняя Вольта, которая залегает непосредственно под территорией Буркина-Фасо. Выводы оказались обнадеживающими: под землей находятся значительные объемы качественной воды, пригодной для потребления человеком, при этом уровень загрязнения пока остается низким.

Однако, несмотря на впечатляющие перспективы, проект сталкивается с рядом серьезных препятствий. Прежде всего, масштаб задачи: восстановление 788 гектаров орошаемых земель составляет лишь малую долю сельскохозяйственного потенциала страны, где тысячи гектаров до сих пор не используются. Кроме того, гидролог МАГАТЭ, руководивший исследованием, предупреждал о необходимости защиты этих ресурсов от загрязнения и чрезмерной эксплуатации, поскольку ситуация может измениться быстро. В качестве примера приводится Великая рукотворная река Ливии — проект, использующий воду из пустынных водоносных горизонтов, которые уже демонстрируют признаки истощения. Это наглядно показывает, что бесконтрольная добыча древних подземных вод способна поставить под угрозу запасы для будущих поколений.

Наконец, сохраняется фактор политической нестабильности. Правительство Траоре уже сталкивалось с попытками переворота, роспуском партий и ограничением свободы прессы, что вызывает сомнения в способности власти обеспечить непрерывность долгосрочных проектов в условиях концентрации власти.

Таким образом, водный проект Буркина-Фасо стал ярким примером того, как тесно переплетаются наука, инфраструктура и политика. С одной стороны, существует подтвержденный международными исследованиями факт: под Сахелем действительно находятся огромные запасы качественной воды. С другой — результаты действий правительства еще предстоит независимо проверить, а устойчивость проекта напрямую зависит от грамотного управления и политической стабильности.