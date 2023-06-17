«Под свет луны»: эзотерик назвала три простых ритуала для привлечения денег в Новолуние

Новолуние, как и полнолуние, считается очень сильным магическим событием. В этот период все проведенные ритуалы усиливаются.

Эзотерик Инесса Алиева назвала несколько простых ритуалов, способных улучшить финансовое состояния и увеличить имеющийся бюджет.

«Для первого ритуала понадобится любая емкость с водой. На дно посуды кладете пятак или серебряное изделие. Его нужно поставить на подоконник под свет луны», – заявила Алиева корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Утром, по словам собеседницы, необходимо умыться настоянной водой и не вытирать лицо. Также важно произнести слова: «Матушка луна воду зарядила на богатство и счастье. Я той водой умоюсь. С богатством подружусь. Счастьем пропитаюсь. Сколько капель на мне, столько денег у меня в казне. Любой дорогой пойду, везде деньги найду. Да будет так».

«Еще один ритуал на деньги проводится с помощью кошелька. В нем должны быть пара купюр и несколько монеток различного номинала. В этот же кошелек нужно капнуть немного эфирного мала пачули. Можно и ваниль, апельсин, корицу или грейпфрут», – поделилась эзотерик.

При открытом кошельке, отметила Алиева, необходимо сказать: «Денежка к денежке вложена. Монетка к монетке положена. Сколько в кошельке, столько и прибавится. Сколько придет, столько и добавиться. Как луна растёт, так и деньги у меня растут и прибавляются. Отныне и навсегда». Кошелек в открытом виде должен находится возле окна под луной. В него также можно положить лавровый лист.

«Третий ритуал проводят, когда наступает вечер или сумерки. Нужно подойти к окну и положить на подоконник пятак или какую-либо крупную купюру», – пояснила эзотерик.

В этот момент необходимо произнести слова: «Луна в рост пошла силу всему живому дала. Лунная дорожка к дому ведет открывает денежный проход. Светом деньги заряжу в кошелек положу. Волшебная сила поможет, мои богатства умножит. Да будет так, Аминь».

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