Под террасой нашли улей с 90 тысячами пчел и 60 килограммами меда: история одного переезда

В британском Бовингтоне семья обнаружила под террасой своего дома гигантскую пчелиную колонию, которая росла 15 месяцев. Как сообщает Swanage News , Рэйчел Тэппинг, её партнёр Пол и их дочь переехали весной 2025 года и поначалу не придали значения нескольким пчёлам, надеясь, что рой улетит зимой. Вместо этого к концу мая 2026-го насекомых стало так много, что пришлось вызывать специалистов.

Пчеловод Айван с 22-летним стажем признался, что такого улья ещё не встречал: под досками обнаружилось более 25 сот, в которых жили от 60 до 90 тысяч рабочих пчёл и хранилось от 40 до 60 килограммов мёда. Операция по извлечению заняла несколько часов, и пчеловодам удалось бережно перенести матку и весь рой в новый улей. Рэйчел, много лет страдающая от тревожности, неожиданно нашла в пчёлах успокоение. По её словам, наблюдение за преданностью колонии и её неустанной работой в любых условиях стало для неё уроком жизнестойкости, и она планирует навещать бывших «квартирантов» на новом месте.