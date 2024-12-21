Под Тюменью произошло смертельное «лобовое» ДТП

На трассе Тюменской области 20 декабря лоб в лоб столкнулись две легковые машины. Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на ГИБДД, погибли два человека.

По предварительной версии, машина Lada ВАЗ-2114 выехала на встречную полосу движения и столкнулась с Ford Focus. В результате автомобили смялись до состояния груды металла, погибли оба водителя. Управляющий отечественным авто был из Нового Уренгоя, второй — из Сургута.

Как отмечают инспекторы, водителю иномарки было 35 лет, второй жертве и предполагаемому виновнику — 57.

Госавтоинспекция Тюменской области продолжают выяснять обстоятельства и детали инцидента.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске пять человек погибли при столкновении легковушки с фурой.