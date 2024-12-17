В Ульяновске пять человек погибли при столкновении легковушки с фурой

Авария, унесшая жизни пяти человек, произошла на дороге в Засвияжском районе Ульяновска, как сообщили в пресс-службе УМВД по региону. Там же опубликованы кадры с места происшествия.

ДТП случилось около 6:00 утра по местному времени. Водитель легкового автомобиля Chevrolet Cobalt, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком МАЗ.

По предварительным данным, водитель грузовика также получил травмы в результате столкновения. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, которые занимаются выяснением всех обстоятельств трагического инцидента.

Позже в телеграм-канале ведомства появился официальный комментарий врио замначальника УГИБДД УМВД России по Ульяновской области подполковника полиции Рафаэля Рахимова. Он призвал водителей быть внимательными и осторожными, особенно в условиях ухудшения погодных условий.

Ранее в Забайкалье два вахтовика погибли из-за опрокидывания автобуса, четверых человек госпитализировали с травмами. Инцидент произошел во вторник, 17 декабря, на дороге в Газимуро-Заводском районе.