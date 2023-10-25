Под Тюменью учительница физкультуры что есть силы пнула ногой ребенка во время урока

О произошедшем инциденте сообщают местные паблики. Все произошло в школе поселка Ярково в Тюменской области. Там педагог по физкультуре сначала отчитывала детей млашних классов, которые, по ее мнению, якобы не совсем правильно усваивают материал. А потом и вовсе как следует пнула ногой одного из учеников.