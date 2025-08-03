Под Туапсе после выхода Дефани из берегов затоплены десятки домов

В результате паводка в Туапсинском районе Краснодарского края пострадали 34 жилых здания и 70 участков, расположенных рядом с домами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России в своем аккаунте в соцсетях.

Из-за дождей и сильного ветра уровень воды в реке Дефань поднялся. В Туапсинском районе Краснодарского края был объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.





«Спасатели осуществляют мониторинг гидрологической обстановки, проводят подворовой обход и оказывают адресную помощь населению», – сообщают экстренные службы.

Для устранения последствий стихийного бедствия были мобилизованы более 150 сотрудников спасательных служб и 44 единицы техники, включая группу быстрого реагирования, состоящую из 48 человек. Также были подготовлены два пункта временного размещения, рассчитанные на 100 человек, уточнили в МЧС.

С 3 августа в Туапсинском районе бушует шторм и идут сильные дожди. Из-за непогоды в селе Лермонтово произошёл размыв моста, который и так находился в аварийном состоянии. На Молдаванском перевале временно перекрыто движение из-за оползня. В районе Джубги организовано реверсивное движение. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о начале властями эвакуации детских туристических групп.

По данным метеорологов, в ближайшее время над Чёрным морем может образоваться смерч, а на небольших реках уровень воды может резко подняться до опасного уровня. В течение ближайших 24 часов в регионе ожидается экстремальная погода с грозами, сильными дождями, градом и порывами ветра до 22 м/с.