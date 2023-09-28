Под Уфой локализовали крупный пожар на базе отдыха «Лукоморье»

Как оказалось, омрачить отдых может не только плохая погода. Например, в селе Михайловка его, вероятно, мог испортить пожар, который распространился на площади в 850 кв. м., о чем пишет агентство «РИА Новости» .

Стало известно о возгорании на базе отдыха под названием «Лукоморье», которая находится под Уфой в селе Михайловка. Выяснилось, что там загорелись административный корпус с пристроем и баня.

На данный момент информации о пострадавших нет. Однако, уже сейчас известно, что пожар на площади в 850 квадратных метров удалось потушить благодаря усилиям спасателей.

Самое главное, чтобы подобные случаи в местах отдыха не уносили человеческие жизни. При этом, нужно быть очень внимательным для того, чтобы таких случаев более не возникало.