Под угрозой сноса: почему суды приказали изъять участки у владельцев домов в ДПК «Буревестник»
Ведомости: туапсинские дачники пытаются защитить дома от сноса в КС РФ
Владельцы домов в дачно-потребительском кооперативе «Буревестник» Туапсинского района обратились с жалобой в Конституционный суд РФ. Садоводы пытаются оспорить решения нижестоящих инстанций об изъятии участков и сносе построек по иску прокуратуры, ссылаясь на легальность покупки земли в 2000-х годах и аналогичные судебные прецеденты. Об этом сообщают Ведомости.
Детали земельного спора в Туапсинском районе и позиция владельцев
Подробности конфликта вокруг участков в ДПК «Буревестник» и суть жалобы в высшую судебную инстанцию:
- Судебные решения: В 2025 году Туапсинский районный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании сделок недействительными, изъятии земель и сносе строений. В мае 2026 года Краснодарский краевой суд оставил вердикт без изменений.
- Аргументы прокуратуры: Надзорное ведомство указывает, что участки садоводов находятся в границах зон санитарной охраны курортных территорий и накладываются на земли Лесного фонда.
- Позиция садоводов: Собственники приобрели участки у муниципалитета в 2006–2008 годах. Местные власти самостоятельно меняли вид разрешенного использования земли и выдавали официальные разрешения на строительство домов.
- Обращение в Конституционный суд: Заявители ссылаются на решение КС РФ по аналогичному делу сочинских садоводов от 2025 года и рассчитывают на пересмотр правовых оснований для изъятия недвижимости в курортных зонах.