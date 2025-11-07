«Под видом караоке»: в центре Москвы нашли замаскированный притон
Полиция раскрыла в центре Москвы притон, замаскированный под караоке-клуб
В центре Москвы правоохранительные органы пресекли деятельность преступной группы, которая организовала притон, замаскированный под караоке-клуб. Об этом сообщил телеграм-канал «МВД Медиа».
В ходе специальной операции сотрудники полиции задержали 46-летнего администратора заведения и 24 женщины в возрасте от 18 до 45 лет.
Следствие установило, что под видом развлекательного клуба долгое время в центральной части столицы функционировало заведение, где женщины занимались оказанием интимных услуг за деньги. Помещение было специально оборудовано для осуществления противоправной деятельности.
В отношении всех задержанных женщин составили административные протоколы по статье о занятии проституцией.
Организатор притона стал фигурантом уголовного дела по более серьезной статье — «Организация занятия проституцией». Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде.
