Уже задержан полицией: в Красноярском крае мужчина зарезал подростка возле бара

В Красноярском крае мужчина поссорился с 17-летним юношей на входе в бар, и после этого ударил его ножом. Убийца уже задержан. Об этом сообщила «Лента.ру».

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального управления Следственного комитета России. Трагедия произошла в городе Шарыпово Красноярского края. Там 35-летний мужчина в нетрезвом виде пришел в бар Wood Bar и уже в заведении поссорился со своей девушкой. За это его выгнали на улицу. Через некоторое время пьяный вернулся, но уже с кухонным ножом. На тот момент бар уже был закрыт, и дебошир стал ругаться с молодым парнем рядом со входом. В какой-то момент злоумышленник нанес юноше удар ножом. Парня после этого не спасли.

Правоохранители по горячим следам задержали подозреваемого. Он уже взят под стражу. Против него возбудили уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее сообщалось, что следственные органы Ростова-на-Дону задержали 40-летнего местного жителя по подозрению в убийстве своей 27-летней сожительницы. Преступление было совершено в ходе бытового конфликта. Мужчина набросился на сожительницу, схватил ее за шею и начал душить. Он не отпускал женщину до тех пор, пока она не потеряла сознание. После этого, как установили следователи, он нанес ей удар ножом.