Под Воронежем был обнаружен очаг сибирской язвы

В Панинском районе Воронежской области был введен режим ЧС из-за обнаруженного очага сибирской язвы. Об этом сообщили в районной администрации, передает издание РИА Новости .

В администрации сообщается, что губернатором области уже был подписан указ о введении режима чрезвычайной ситуации.

Режим будет действовать до 16 ноября 2023 года. Режим чрезвычайной ситуации подразумевает ограничение территории района для посещения посторонними лицами, а также ввоз и убой животных, непривитых от язвы.

В сообщении администрации указано, что местные структуры и администрация уже организовали мероприятия, призванные локализовать и дезинфицировать обнаруженный очаг. Границы очага были установлены, говорится в сообщении.