Под Зарайском завершили масштабную модернизацию уличного освещения

Проект был реализован в рамках подмосковной программы «Светлый город», целью которой является повышение уровня комфорта и качества жизни населения региона.

Новые светильники позволили устранить давнюю проблему недостаточного освещения, которая вызывала неудобства у местных жителей, особенно в темное время суток. Никита Иванов, заместитель главы округа, отметил значимость этого улучшения, подчеркнув, что оно положительно скажется на безопасности и удобстве передвижения по улицам деревни.

В 2025 году программа «Светлый город» затронула не только Апонитищи, но и еще шесть населенных пунктов, а также один район в черте города. Аналогичная модернизация была проведена в деревнях Старо-Подгороднее, Федоровка, Ильицино и Большое Еськино, где было установлено 176 новых фонарей.

Данные мероприятия направлены на формирование более безопасной и удобной городской инфраструктуры, а также на сокращение потребления электроэнергии и улучшение экологической обстановки в области.