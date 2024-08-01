Под завалами тагильской пятиэтажки могут находиться шестнадцать человек

Техническое обслуживание газового оборудования в доме проводилось в июне 2024 года. По словам сотрудников службы, оно было исправно, как пишет ТАСС.

В этот четверг, 1 августа, в одном из многоквартирных домов Нижнего Тагила произошел взрыв. Его сила оказалась настолько разрушительной, что несколько подъездов просто рухнули вниз. Очевидцы рассказывают о том, что пострадали даже соседние здания — в них выбило окна.

Также сообщается о том, что под грудами кирпича и бетона все еще остаются люди. С каждым часом их предполагаемое количество растет. Согласно последним актуальным данным, под завалами прямо сейчас могут находиться шестнадцать человек. Информацию РИА Новости предоставили экстренные службы.

Поисково-спасательная операция и разбор завалов продолжаются. На месте работают сотрудники разных служб. Местные жители пытаются помочь специалистам. Но это может грозить еще большей опасностью.

Ранее в СК не подтвердили сообщение о погибшем из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле. Судя по полученным данным, обошлось без человеческих жертв. Есть сведения о пострадавших.