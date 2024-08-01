В СК не подтвердили сообщение о погибшем из-за обрушения дома в Нижнем Тагиле

Инцидент произошел в четверг утром, 1 августа. В одной из пятиэтажек прогремел взрыв, из-за которого в соседних зданиях выбило окна. Об этом заявили очевидцы. Они же, к слову, и вытаскивали первых пострадавших из-под завалов.

Позже появились сведения о том, что несчастный случай привел к смерти одного из человек. Хотя заместитель руководителя СУ СК по Свердловской области рассказал журналистам, что в результате частичного обрушения одного из домов в Нижнем Тагиле погибших нет. При этом Алексей Невгад подчеркнул, что число пострадавших, по предварительной информации, выросло до восьми человек. Его слова процитировали в ТАСС.

Глава Нижнего Тагила, в свою очередь, поблагодарил всех причастных к спасению людей и разбору завалов. На своей странице в соцсетях Владислав Пинаев оперативно делится актуальной информацией и снимками с места происшествия.

Также сообщалось о том, что школьники, получившие травмы, живут в другом районе города. До этого мальчики никогда не ходили около этой пятиэтажки.