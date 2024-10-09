Подачу тепла, вывоз мусора и запуск автобусов обсудили на совещании с главой Павлово-Посадского округа

Также обсудили вывоз мусора, обслуживание дорог в преддверии холодов и просьбы жителей, многие из которых удалось решить на месте или взять в дальнейшую работу.

КСМО и РСО Электрогорск отчитались о запуске всех котельных. Службы устраняют неполадки на сетях теплоснабжения при их обнаружении. Для этого привлекают людей в бригады, чтобы вопрос по поручению главы округа решили как можно быстрее.

В максимальную готовность поручили прийти всем службам, отвечающих за благоустройство и обслуживание дорог. Призвали не допускать наледи во дворах и автомобильных путях: для этого спецтехнику, включая трактора МТЗ, переоборудуют на стальные отвалы.

В ходе совещания подчеркнули, что работы по уборке несанкционированной свалки на Липовой Гриве в Электрогорске продолжаются. Вместе с этим напомнили о мусоре, который все еще остается проблемой для электрогорских железнодорожных платформ. Денис Семенов поручил начальнику отдела ГУСТ Артему Гальченко разобраться в ситуации, взаимодействуя по вопросу с РЖД.

Отдельно глава выделил обращения от жителей округа. Они отмечали, что не могут пройти МРТ и КТ с контрастом в Павлово-Посадской больнице. На месте удалось решить эту проблему: возможность получить данные услуги вновь появились.

С приходом холодной погоды многих жителей также волновал вопрос про автобусные рейсы. Поступали обращения по части нехватки транспорта между Павловским Посадом и Электрогорском. Как отметили на совещании, вопрос взяли на контроль: по просьбе жителей дополнительные рейсы запустят в вечернее время.

Стоить отметить, что Денис Семенов и заместители совершали объезд территории округа. Контролировалась и корректировалась работа подрядчиков, учитывались пожелания жителей. Поездку с проверкой повторят, чтобы убедиться в выполнении поручений и вновь проконтролировать ход работ.

Стоит отметить, что жителям также открыли новую возможность: для них организуют встречи в больнице, где можно обсудить здравоохранение и работу специалистов. Каждый четверг они смогут приходить на прием, задавать волнующие вопросы. Ближайшее такое собрание пройдет 10 октября, в 16.00. Подробности по телефону: 2-11-79.