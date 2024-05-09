Подарки, шествие юнармейцев и патриотические песни: луховицких ветеранов поздравили с Днем Победы

В городском округе Луховицы проживает пять ветеранов Великой Отечественной войны. Каждого из них торжественно поздравили с Днем Победы.

Выразить слова благодарности луховицким ветеранам за великую Победу и вручить подарки прибыли глава округа, лидер луховицких единороссов Сергей Тимохин, местные депутаты, молодогвардейцы, партийные сторонники, юнармейцы, активисты Российского движения детей и молодежи «Движение Первых», работники Луховицкой городской прокуратуры, соцзащиты и коммерческих организаций. Поздравления были организованы в рамках акции «Подарки ветерану» партии «Единая Россия».

Первым гостей принимал столетний житель поселка Красная Пойма, участник Курской битвы Александр Григорьевич Горбачев. С 1941 по 1943 годы он воевал минометчиком. За проявленный героизм многократно был награжден почетными знаками, в числе которых медали «За Отвагу» и «За боевые заслуги», медаль Жукова, орден Отечественной войны II степени.

«Александр Григорьевич не только внес значимый вклад в приближение Великой Победы, но и в послевоенное время проявил себя в труде, много лет работал в совхозе, который теперь называется племзаводом «Пойма». Желаю ему здоровья, как можно больше оставаться с нами», – сказал депутат городского округа Луховицы из фракции партии «Единая Россия», участник предварительного голосования Анатолий Анисимов.

Затем праздничная делегация отправилась в поселок Врачово-Горки, чтобы навестить проявившего героизм во время ликвидации бандитских формирований Алексея Алексеевича Прохорова. После Победы ветеран полвека отработал в местном совхозе. Луховичанин с радостью принимал подарки и слова благодарности.

«Спасибо, что многому нас научили, а главное – тому, как любить страну, работать на благо большой и малой Родины. Мы в неоплатном долгу перед вами. Желаю безграничного счастья, быть окруженным любовью, заботой и вниманием», – поздравил ветерана председатель окружного Совета депутатов из партии «Единая Россия», участник предварительного голосования Гари Хаит.

Из поселка Врачово-Горки делегация направилась в Газопроводск, чтобы пожелать долголетия и здоровья Сергею Васильевичу Минаеву. Ветерану вручили подарки.

Участников делегации порадовало то, что все луховицкие ветераны, несмотря на преклонный возраст и перенесенные тяжести ВОВ, остаются бодрыми и активными.

«Ветеранам желаю здоровья, и оставаться в хорошем настроении. Сергей Васильевич обрадовался, что к нему приехало много гостей, поблагодарил за организацию и внимание, а мы выразили ему признательность за военные и трудовые подвиги», – подчеркнул луховицкий депутат из фракции партии «Единая Россия» Владимир Штырбуль.

Волонтеры подготовили для ветеранов праздничную программу. Так, Иустина Рыбаков исполнила песню «Смуглянка». Фронтовиков приветствовали юнармейцы, которые строевым шагом прошлись перед ветеранами. К дому каждого подъезжала машина войсковой части 98532, украшенная флагами и праздничными растяжками.

«Ветераны обрадовались параду в их честь и то, что звучали поздравления от молодежи. Желаю нашим Героям благополучия и уверенности в завтрашнем дне, а каждому из нас – беречь историческую память и передавать ее из поколения в поколение, гордиться подвигами нашего народа. К сожалению, ветеранов в округе осталось только пятеро. Время неумолимо идет вперед, но события 1941-1945 годов не затеряются в прошлом, и будут такими же яркими в нашей памяти, как и пламя Вечного огня», – отметил секретарь луховицкого отделения «Единой России» Сергей Тимохин.

Депутат городского округа Луховицы, участник предварительного голосования Сергей Подболотов поздравил жителей поселка Белоомут Серафима Павловича Урюпина и Нину Никитичну Никонорову, вручив им памятные подарки. В поздравлениях участвовали представители Белоомутской воинской части.

«Спасибо ветеранам за то, что выстояли и победили. Их подвиг навсегда останется в наших сердцах. Наша задача – сделать так, чтобы они радовались каждому дню, ни в чем не нуждались», – поделился Сергей Подболотов.

День Победы торжественно отмечают во всех городах Подмосковья: проводят концерты и патриотические акции, возлагают цветы и навещают ветеранов. Некоторые мероприятия были отменены в связи с повышенными мерами безопасности, но горожане нашли способ их альтернативной замены.